При обстреле сектора Газа погиб один из лидеров «Исламского джихада»
12 октября 202312:43
При обстреле города Джабалия в секторе Газа погиб один из лидеров «Исламского джихада» Абдель Рахман Шехаб, сообщает телеканал «Al-Jazeera».
Отмечается, что в результате бомбардировки погибла и его семья. Иные подробности не приводятся.
Ранее канадская авиакомпания Air Canada уволила своего пилота из-за его поддержки Палестины в социальных сетях, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Группа ДДТ выпустила «Сборник песен №2»
- Дания и Чехия совместно поставят Украине тяжелое вооружение
- СМИ: Сразу пять авиалайнеров РФ подали сигналы тревоги в полёте
- ЦБ: Возврат обязательной продажи валютной выручки снизит волатильность рубля
- При обстреле сектора Газа погиб один из лидеров «Исламского джихада»
- СМИ: На Украине возник дефицит молока
- СМИ: Стоимость грузовых автоперевозок в России выросла на 41%
- В Брянской области сбили два украинских дрона-камикадзе
- Zoom оштрафовали на 15 млн рублей за повторный отказ локализовать данные россиян
- ВЦИОМ: Россияне назвали Хабенского и Пересильд лучшими актерами страны
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru