При обстреле сектора Газа погиб один из лидеров «Исламского джихада»

При обстреле города Джабалия в секторе Газа погиб один из лидеров «Исламского джихада» Абдель Рахман Шехаб, сообщает телеканал «Al-Jazeera».

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Отмечается, что в результате бомбардировки погибла и его семья. Иные подробности не приводятся.

Ранее канадская авиакомпания Air Canada уволила своего пилота из-за его поддержки Палестины в социальных сетях, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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