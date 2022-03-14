Минздрав ДНР сообщил о 23 госпитализированных после обстрела Донецка
Число пострадавших после обстрела Донецка выросло до 23, в медучреждения доставили еще пятерых получивших ранения. Об этом сообщает Минздрав Донецкой народной республики.
Ранее стало известно, что украинские военные атаковали Донецк, используя ракету «Точка-У». Снаряд был сбит в центре города. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в результате атаки погибли 20 человек, среди которых есть дети. Также сообщалось о 18 госпитализированных.
«По состоянию на 12:42 еще пять пострадавших доставлены в учреждения здравоохранения, из которых один ребёнок», — говорится в Telegram-канале Минздрава ДНР.
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