Минздрав ДНР сообщил о 23 госпитализированных после обстрела Донецка

Число пострадавших после обстрела Донецка выросло до 23, в медучреждения доставили еще пятерых получивших ранения. Об этом сообщает Минздрав Донецкой народной республики.

ДНР: В Донецке погибли 20 человек при атаке ВСУ

Ранее стало известно, что украинские военные атаковали Донецк, используя ракету «Точка-У». Снаряд был сбит в центре города. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в результате атаки погибли 20 человек, среди которых есть дети. Также сообщалось о 18 госпитализированных.

«По состоянию на 12:42 еще пять пострадавших доставлены в учреждения здравоохранения, из которых один ребёнок», — говорится в Telegram-канале Минздрава ДНР.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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