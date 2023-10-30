Минздрав: число погибших в секторе Газа с 7 октября возросло до 8306
Количество погибших людей на территории сектора Газа возросло до 8306, сообщило Минздрав региона.
Телеканал Al Jazeera со ссылкой на ведомство сообщил, что среди погибших мирных жителей 3457 - дети.
Кроме того, больше 21 тысячи человек пострадали в результате эскалации конфликта в секторе Газа.
Ранее армия обороны Израиля заявила, что за последние дни нанесла удары более чем по 600 объектам палестинского движения ХАМАС. Атакам подверглись в том числе склады оружия, позиции для пуска противотанковых ракет, укрытия, оперативные базы, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru