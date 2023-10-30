Минздрав: число погибших в секторе Газа с 7 октября возросло до 8306

Телеканал Al Jazeera со ссылкой на ведомство сообщил, что среди погибших мирных жителей 3457 - дети.

Кроме того, больше 21 тысячи человек пострадали в результате эскалации конфликта в секторе Газа.

Ранее армия обороны Израиля заявила, что за последние дни нанесла удары более чем по 600 объектам палестинского движения ХАМАС. Атакам подверглись в том числе склады оружия, позиции для пуска противотанковых ракет, укрытия, оперативные базы, напоминает «Радиоточка НСН».

