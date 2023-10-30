Жертвы, митинги и страх: Израиль откладывает наземную операцию, опасаясь провала
В случае начала Израилем наземной операции погибнет очень много мирных жителей сектора Газа, заявил НСН востоковед Борис Долгов.
Израиль не начинает наземную операцию из-за неуверенности в ее успехе, заявил НСН ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов.
«Израильские войска делают вылазки и называют их подготовкой к массированной военной операции. Здесь есть несколько факторов, из-за которых Израиль не начинает наземную операцию. Во-первых, эта операция приведет к массовым жертвам среди мирного населения. Уже сейчас, по информации СМИ, более восьми тысяч мирных жителей Газы погибли, среди них – порядка 3,5 тысяч детей. Наземная операция предполагает уничтожение подземных тоннелей бомбами, дронами, а там и мирные люди так-то. Во-вторых, Израиль откладывает наземную операцию из-за антиизраильских волнений по всему миру, в основном в исламских странах. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не просто так отказался подписывать приказ о начале наземной операции, который ему подали военачальники – он сам до конца не уверен в успехе этой операции. Провал операции будет означать конец Нетаньяху. Еще есть советы Соединенных Штатов, которые также советуют отложить все это и проводить рейды, постепенно продвигаясь по территории Газы, но не нанося такого массового урона мирному населению региона», - разъяснил собеседник НСН.
Ранее Армия обороны Израиля заявила, что за последние дни нанесла удары более чем по 600 объектам палестинского движения ХАМАС. Атакам подверглись в том числе склады оружия, позиции для пуска противотанковых ракет, укрытия, оперативные базы, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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