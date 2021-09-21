Минздрав: четверо пострадавших при стрельбе в Перми находятся на ИВЛ
Четверо пострадавших при нападении на Пермский государственный университет подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом сообщает Минздрав РФ на своем официальном сайте.
Ранее во вторник семеро пострадавших, которые находятся в тяжелом состоянии, были направлены в Москву самолетами МЧС. Борт приземлился во Внуково.
«В полете их сопровождали специалисты Федерального центра медицины катастроф и федеральных клиник Минздрава России», - отмечается в сообщении.
Первокурсник Пермского государственного национального исследовательского университета устроил стрельбу в вузе утром 20 сентября. Шесть человек погибли, еще 28 получили травмы.
Сотрудники магазина, в котором купил оружие совершивший нападение Тимур Бекмансуров, описали его как «обычного покупателя без каких-то странностей».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru