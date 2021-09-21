Стало известно, как пермский стрелок приобретал оружие

Продавшие оружие «пермскому стрелку» Тимуру Бекмансурову описали его. Работникам магазина, где Бекмансуров приобретал охотничье ружье, он показался «обычным покупателем без каких-то странностей», сообщает Life.

Продавцы рассказали, что тот показал документы, после чего они продемонстрировали ему несколько вариантов оружия. При этом намеков и разговоров, для чего может понадобиться охотничье ружье, Бекмансуров не делал.

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Консультанты сообщили, что запомнили его, так как он не является их постоянным покупателем. В атаке на вуз они обвинили психиатров, которые разрешили психически нестабильному человеку владеть лицензией на оружие.

Накануне первокурсник Пермского государственного национального исследовательского университета устроил стрельбу в вузе. Шесть человек погибли, еще 28 — пострадали. Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц.

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ФОТО: Скриншот видео из соцсетей
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