Стало известно, как пермский стрелок приобретал оружие
Продавшие оружие «пермскому стрелку» Тимуру Бекмансурову описали его. Работникам магазина, где Бекмансуров приобретал охотничье ружье, он показался «обычным покупателем без каких-то странностей», сообщает Life.
Продавцы рассказали, что тот показал документы, после чего они продемонстрировали ему несколько вариантов оружия. При этом намеков и разговоров, для чего может понадобиться охотничье ружье, Бекмансуров не делал.
Консультанты сообщили, что запомнили его, так как он не является их постоянным покупателем. В атаке на вуз они обвинили психиатров, которые разрешили психически нестабильному человеку владеть лицензией на оружие.
Накануне первокурсник Пермского государственного национального исследовательского университета устроил стрельбу в вузе. Шесть человек погибли, еще 28 — пострадали. Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru