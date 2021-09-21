Стало известно, как пермский стрелок приобретал оружие

Консультанты сообщили, что запомнили его, так как он не является их постоянным покупателем. В атаке на вуз они обвинили психиатров, которые разрешили психически нестабильному человеку владеть лицензией на оружие.

Накануне первокурсник Пермского государственного национального исследовательского университета устроил стрельбу в вузе. Шесть человек погибли, еще 28 — пострадали. Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц.

