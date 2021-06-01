Минздрав Белоруссии рассказал о состоянии пытавшегося покончить с собой в суде

Степан Латыпов, который причинил себе телесные повреждения в ходе судебного заседания, пришел в себя. Об этом в своём Telegram-канале сообщает министерство здравоохранения Белоруссии.

В сообщении говорится, что 41-летний мужчина, который был госпитализирован в хирургическое отделение МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии, «пришёл в себя после наркоза».

«При поступлении были выполнены все необходимые медицинские мероприятия, была произведена обработка раны. На данный момент состояние пациента стабильное, жизнеугрожающих ситуаций нет», - отметили в ведомстве.

Ранее в Telegram-канале издания «Наша Нiва» сообщили, что Латыпов, обвиняемый в призывах к акциям протеста и мошенничестве, во время суда воткнул ручку себе в горло. По данным издания, непосредственно перед этим мужчина рассказал, что ему угрожали представители ГУБОП, пообещавшие возбудить уголовные дела против родных и соседей, если он не признает вину.

Латыпов был задержан 15 сентября прошлого года, его обвинили в создании Telegram-канала с призывами к протестам, а также в мошенничестве.

