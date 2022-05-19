Минцифры: Rutube находится в стадии восстановления
Rutube пока полностью не восстановил работу после кибератаки, сообщает пресс-служба Минцифры РФ.
В сообщении говорится, что видеохостинг «находится на стадии восстановления», в частности, идут работы над опцией «Прямые трансляции».
«Мы поэтапно открываем доступ к функциям платформы в целях безопасности», — подчеркнули в ведомстве, отказавшись назвать точную дату полного восстановления.
Ранее в Rutube заявили, что видеохостинг подвергся самой мощной кибератаке за всю свою историю, сервис был недоступен более двух суток.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru