Минцифры: Rutube находится в стадии восстановления

Rutube пока полностью не восстановил работу после кибератаки, сообщает пресс-служба Минцифры РФ.

Гендиректор Rutube заявил, что кибератака на платформу стоила миллионы долларов

В сообщении говорится, что видеохостинг «находится на стадии восстановления», в частности, идут работы над опцией «Прямые трансляции».

«Мы поэтапно открываем доступ к функциям платформы в целях безопасности», — подчеркнули в ведомстве, отказавшись назвать точную дату полного восстановления.

Ранее в Rutube заявили, что видеохостинг подвергся самой мощной кибератаке за всю свою историю, сервис был недоступен более двух суток.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
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