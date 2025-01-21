Минцифры опровергло утечку чувствительных данных абонентов «Ростелекома»

Атака хакеров на инфраструктуру подрядчика публичного акционерного общества «Ростелеком» не повлияла на портал государственных услуг. Она не привела к утечке чувствительных персональных данных абонентов оператора, информирует министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

По данным некоторых СМИ, злоумышленники смогли получить доступ к данным «Ростелекома» из баз сайтов company.rt.ru и zakupki.rostelecom.ru. Сами хакеры утверждают, что в их распоряжении оказались 154 тысячи уникальных адресов электронной почты и 101 тысяча уникальных номеров телефонов.

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В Минцифры в свою очередь заверили, что чувствительные персональные данные частных клиентов компании-подрядчика не попали в руки злоумышленников. Как пояснили в ведомстве, данные сетевые ресурсы не обслуживают физических лиц. Там не хранится и не обрабатывается персональная информация.

Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», по данным Минцифры, за системы безопасности подрядчика специалисты «Ростелекома» не несли ответственности. Ведомство совместно с оператором работает над усилением защиты этой части инфраструктуры, относящейся к подрядчику.

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