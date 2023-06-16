Минстрой: вода и обстрелы не дают обследовать плотину Каховской ГЭС

Уровень воды вокруг Каховской ГЭС пока не дает возможности обследовать разрушенную 6 июня плотину. Об этом заявил на ПМЭФ министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин.

По его словам, вода еще не упала до необходимого объема для того, чтобы начать расследование произошедшего. Кроме того, по словам министра, в районе идут постоянные артобстрелы, передает РИА Новости.

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Файзуллин не смог ответить на вопрос, когда появится возможность обследовать ГЭС.

12 июня Херсонщину посетили представители Международного уголовного суда (МУС), сообщил украинский лидер Владимир Зеленский. По его словам, начато расследование разрушения Каховской ГЭС.

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ФОТО: Администрация Новой Каховки
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