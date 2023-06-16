Минстрой: вода и обстрелы не дают обследовать плотину Каховской ГЭС

Уровень воды вокруг Каховской ГЭС пока не дает возможности обследовать разрушенную 6 июня плотину. Об этом заявил на ПМЭФ министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин.

По его словам, вода еще не упала до необходимого объема для того, чтобы начать расследование произошедшего. Кроме того, по словам министра, в районе идут постоянные артобстрелы, передает РИА Новости.