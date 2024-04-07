Минстрой оценил ущерб от наводнения в Оренбуржье в 21 млрд рублей

Соответствующую оценку представитель ведомства дал в ходе заседания комиссии по ликвидации ЧС в Оренбургской области.

«Предварительный объем средств на меры социальной поддержки граждан, чье жилье утрачено в результате чрезвычайной ситуации, может составить более 21 млрд руб.», - сказал Ломакин.

В пятницу в Орске Оренбургской области произошел прорыв дамбы. Под водой оказался район Старый город. В столице региона зафиксировали опасный подъем реки Урал.

Ранее глава МЧС Александр Куренков назвал ситуацию с наводнением в Орске критической, передает «Радиоточка НСН».

