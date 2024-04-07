Минстрой оценил ущерб от наводнения в Оренбуржье в 21 млрд рублей
Сумма ущерба от наводнения в Оренбургской области может превысить 21 миллиард рублей, пишет ТАСС со ссылкой на заместителя главы Минстроя Александра Ломакина.
Соответствующую оценку представитель ведомства дал в ходе заседания комиссии по ликвидации ЧС в Оренбургской области.
«Предварительный объем средств на меры социальной поддержки граждан, чье жилье утрачено в результате чрезвычайной ситуации, может составить более 21 млрд руб.», - сказал Ломакин.
В пятницу в Орске Оренбургской области произошел прорыв дамбы. Под водой оказался район Старый город. В столице региона зафиксировали опасный подъем реки Урал.
Ранее глава МЧС Александр Куренков назвал ситуацию с наводнением в Орске критической, передает «Радиоточка НСН».
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