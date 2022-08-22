Собянин заявил об усилении лесных пожаров в Рязанской области

По его словам, в тушении огня уже задействовано почти девять тысяч человек, однако работа осложняется тем, что территория возгораний малодоступна – основное тушение ведётся с вертолётов и самолётов.

В ходе визита в Рязанскую область он отметил, что по просьбе Министерства природных ресурсов для локализации и ликвидации огня были привлечены дополнительно 200 единиц техники.

«Большое количество очагов на большой площади, верховые пожары, труднодоступные места для тушения. Работа крайне сложная и опасная. Надеюсь, совместными усилиями удастся локализовать и ликвидировать пожар», — заключил московский мэр.

Ранее в Авиалесоохране заявили о ликвидации 60 природных пожаров в разных регионах общей площадью 656 гектаров, сообщает «Свободная пресса».