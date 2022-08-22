МЧС: В Подмосковье могут возникнуть торфяные и лесные пожары

В МЧС считают, что торфяные пожары возможны в пяти районах области, в них пожарные работают в две смены. Они проводят в том числе мониторинг безопасности торфяников.

В целом, по данным главка МЧС, число природных пожаров в Московской области снизилось. В целом с начала пожароопасного сезона в регионе произошло 215 природных пожаров, лесных пожаров - 194, торфяных - 21. Причиной большинства из них стал человеческий фактор.

На прошлой неделе, комментируя пожары в Рязанской области, руководитель противопожарного отдела Greenpeace в России Григорий Куксин в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что вряд ли в Москве повторится ситуация со смогом 2010 года.



