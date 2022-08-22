МЧС: В Подмосковье могут возникнуть торфяные и лесные пожары
Начальник подмосковного главка МЧС РФ Сергей Полетыкин заявил о возможности возникновения в Московской области лесных и торфяных пожаров.
Во время совещания с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым он сообщил, что сейчас на территории области действуют 12 очагов лесных пожаров, из них два локализовано, семь ликвидированы. Полетыкин прояснил, что травяные палы возможны на всей территории Подмосковья, огонь с них может перекинуться на леса.
В МЧС считают, что торфяные пожары возможны в пяти районах области, в них пожарные работают в две смены. Они проводят в том числе мониторинг безопасности торфяников.
В целом, по данным главка МЧС, число природных пожаров в Московской области снизилось. В целом с начала пожароопасного сезона в регионе произошло 215 природных пожаров, лесных пожаров - 194, торфяных - 21. Причиной большинства из них стал человеческий фактор.
На прошлой неделе, комментируя пожары в Рязанской области, руководитель противопожарного отдела Greenpeace в России Григорий Куксин в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что вряд ли в Москве повторится ситуация со смогом 2010 года.
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