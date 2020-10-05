Минприроды не увидело следов нефти в пробах воды с Камчатки
Предварительные анализы не показали наличия следов нефти и производных нефтепродуктов в водах Камчатки. Об этом заявил глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин. Он уточнил, что проведением анализов занимался Росприроднадзор и специалисты высокого уровня, пишет РБК. Также Кобылкин добавил, что в ближайшее время свой анализ проб проведёт Российская академия наук и другие уполномоченные органы.
Кроме того, Дмитрий Кобылкин подчеркнул, что Минприроды не считает произошедшее на Камчатке катастрофой, потому что ни один человек не погиб. Он также заявил, что оценивает как маловероятную возможность того, что у экологической катастрофы на Камчатке были техногенные причины.
Напомним, в конце сентября очевидцы сообщили, что у Халактырского пляжа на Камчатке вода изменила цвет, а на берег выбросило мертвых морских животных. Местные жители рассказали о жжении в глазах и раздражении кожи после купания в воде.
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов заявил, что среди возможных причин происшествия может быть техногенное загрязнение из-за деятельности человека или сейсмическая активность.
В свою очередь, первый зампред центрального совета Всероссийского общества охраны природы Элмурод Расулмухамедов в беседе с НСН отметил, что причины, повлекшие бедствие подводного мира могут работать в комплексе.
Массовой гибелью морских животных на Камчатке займется центральный аппарат Следственного комитета России.
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