Загрязнение океана привело к массовой гибели морских животных на Камчатке

Химическое загрязнение Тихого океана привело к массовому выбросу погибших морских животных на берега пляжей на Камчатке. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что на пляжах местные находят морских звезд и ежей, осьминогов, ларгу и других жителей океана.

Согласно данным агентства, результаты проб показали превышение содержания нефтепродуктов и фенолов в океане. Это представляет опасность для здоровья людей, местным жителям рекомендовано воздержаться от контакта с водой.

По информации агентства, местные серферы сообщили о появлении раздражения на коже и опухании глаз после купания.



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