Загрязнение океана привело к массовой гибели морских животных на Камчатке

Согласно данным агентства, результаты проб показали превышение содержания нефтепродуктов и фенолов в океане. Это представляет опасность для здоровья людей, местным жителям рекомендовано воздержаться от контакта с водой.

По информации агентства, местные серферы сообщили о появлении раздражения на коже и опухании глаз после купания.







