Загрязнение океана привело к массовой гибели морских животных на Камчатке
Химическое загрязнение Тихого океана привело к массовому выбросу погибших морских животных на берега пляжей на Камчатке. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что на пляжах местные находят морских звезд и ежей, осьминогов, ларгу и других жителей океана.
View this post on Instagram
И где наш новоиспечённый губернатор @vv_solodov ??? Туризм развивает или бегает? Нам как сейчас жить с этим всем? Побережье Океана ядовито желтого цвета, осьминоги, ежи, крабы, даже мидии отвалились! И это же всё обитатели глубины! И они все мертвы!! Даже не верхний слой! @greenpeaceru Камчатка в беде и все молчат! @_svetlana__radionova_
Согласно данным агентства, результаты проб показали превышение содержания нефтепродуктов и фенолов в океане. Это представляет опасность для здоровья людей, местным жителям рекомендовано воздержаться от контакта с водой.
По информации агентства, местные серферы сообщили о появлении раздражения на коже и опухании глаз после купания.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,2 млн+9 412 / сут.
Умерли
21 077+186 / сут.
Выздоровели
970 тыс.+6 054 / сут.
- Загрязнение океана привело к массовой гибели морских животных на Камчатке
- Названа больше всех заработавшая актриса в 2020 году
- В Москве не собираются вводить ограничения для продовольственных магазинов
- Армения рассказала о числе погибших за сутки со стороны Азербайджана
- СМИ выяснили симптомы коронавируса у Трампа
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru