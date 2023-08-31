Богомаз: Благодаря бдительным гражданам над Брянском сбили три беспилотника

Как отметил губернатор, после сообщения от бдительных граждан подняли для проверки подразделения региональных Росгвардии и УМВД.

«В результате оперативности действий сил Росгвардии с помощью антидронового ружья и специального карабина над Брянском сбиты три беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — написал Богомаз в своем Telegram-канале.

Разрушений нет, никто не пострадал. Губернатор поблагодарил земляков за внимательность и бдительность.

Ранее в Воскресенском районе Подмосковья уничтожили беспилотник, направлявшийся в сторону Москвы, пострадавших нет, пишет Ura.ru.

