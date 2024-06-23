Минобороны заявило об ответственности США за атаку на Севастополь

В ведомстве отметили, что полетные задания для ракет ATACMS вводят специалисты из США. Это делается на основе данных американской спутниковой разведки, сообщили в Минобороны.

«Ответственность за преднамеренный ракетный удар по мирным жителям Севастополя несет прежде всего Вашингтон, поставивший данное оружие на Украину», - добавили в Минобороны.

Ведомство подчеркнуло, что подобные действия не останутся без ответа.

По данным Минздрава, при атаке на Севастополь пострадали 124 человека, трое погибли, передает «Радиоточка НСН».

