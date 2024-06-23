Минобороны заявило об ответственности США за атаку на Севастополь
Соединенные Штаты несут ответственность за атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь, заявили в Министерстве обороны РФ.
В ведомстве отметили, что полетные задания для ракет ATACMS вводят специалисты из США. Это делается на основе данных американской спутниковой разведки, сообщили в Минобороны.
«Ответственность за преднамеренный ракетный удар по мирным жителям Севастополя несет прежде всего Вашингтон, поставивший данное оружие на Украину», - добавили в Минобороны.
Ведомство подчеркнуло, что подобные действия не останутся без ответа.
По данным Минздрава, при атаке на Севастополь пострадали 124 человека, трое погибли, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Число умерших во время хаджа россиян увеличилось до семи
- Минобороны заявило об ответственности США за атаку на Севастополь
- Козловский назвал отсутствие цензуры причиной успеха американского кино
- Минздрав: При атаке ВСУ на Севастополь ранены 124 человека
- В Харькове после серии взрывов приостановили работу метро
- Андреева уступила украинке Ястремской на теннисном турнире в ФРГ
- СМИ: ЕС заключит оборонное соглашение с Японией и Южной Кореей
- Число погибших при атаке ВСУ на Севастополь увеличилось до трех
- Вучич призвал готовиться к ухудшению ситуации с безопасностью в Европе
- Минобороны: Украина атаковала Севастополь ракетами ATACMS
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru