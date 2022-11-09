Минобороны заявило о пресечении атаки ВСУ на купянском направлении
Российские военнослужащие пресекли нападение ВСУ на купянском направлении в ЛНР. Об этом сообщил журналистам официальный спикер Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе брифинга оборонного ведомства.
По словам военного, российскими войсками в ходе столкновения было уничтожено более шестидесяти украинских военнослужащих. Конашенков отметил, что на данном участке фронта действовал усиленный мотопехотный украинский батальон.
Кроме того, подчеркнул генерал-лейтенант, были выведены из строя две БМП и пять автомобилей.
Ранее сообщалось, что российские войска предотвратили нападение ВСУ на николаево-криворожском направлении. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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