Минобороны заявило о пресечении атаки ВСУ на купянском направлении

По словам военного, российскими войсками в ходе столкновения было уничтожено более шестидесяти украинских военнослужащих. Конашенков отметил, что на данном участке фронта действовал усиленный мотопехотный украинский батальон.

Кроме того, подчеркнул генерал-лейтенант, были выведены из строя две БМП и пять автомобилей.

Ранее сообщалось, что российские войска предотвратили нападение ВСУ на николаево-криворожском направлении. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

