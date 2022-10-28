ВС РФ уничтожили более 180 украинских боевиков на Николаево-Криворожском направлении

Российские Вооруженные силы поразили резервы и диверсионные группы ВСУ на Николаево-Криворожском направлении, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

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По словам официального представителя ведомства генерал-лейтенанта Игорь Конашенков, в течение суток удары наносились сосредоточенным огнём российской артиллерии и армейской авиации.

«Союзные силы уничтожили более 180 украинских военнослужащих, восемь боевых бронированных машин и шесть автомобилей», - уточнил он.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что на Краснолиманском направлении уничтожены более 50 украинских военных, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияВооруженные Силы РФВСУИгорь КонашенковМинобороны РФ
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