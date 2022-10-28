ВС РФ уничтожили более 180 украинских боевиков на Николаево-Криворожском направлении

Мэр столицы упростил порядок назначения ежемесячных детских пособий для семей мобилизованных москвичей 12 тысяч человек обратились за единовременной социальной помощью семьям мобилизованным Более 65% мобилизованных в Подмосковье получили региональную выплату в 200 тысяч рублей В Москве планируют благоустроить более 2 тысяч различных городских объектов Cтоличная экономическая информация о том, что продает и закупает Москва