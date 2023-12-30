Минобороны: ВСУ ударили по Белгороду двумя ракетами «Ольха» в запрещенном кассетном снаряжении

Украинская сторона обстреляла сегодня Белгород двумя ракетами "Ольха" в запрещенном кассетном снаряжении, а также реактивными снарядами РСЗО "Vampire", произведенными в Чехии, сообщили в Минобороны России.

По поручению Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава

Отмечается, что российские средства ПВО перехватили ракеты и большую часть реактивных снарядов, которыми наносились удары.

В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что Киев своими ударами по Белгороду пытается отвлечь внимание от своих неудач на фронте и спровоцировать российскую сторону на аналогичные ответы.

Ранее в МЧС региона сообщили, что в Белгороде огнеборцы ликвидировали все пожары после обстрела объектов гражданской инфраструктуры. По информации МЧС, в службу спасения поступала информация о 10 возгораниях, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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