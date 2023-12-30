Минобороны: ВСУ ударили по Белгороду двумя ракетами «Ольха» в запрещенном кассетном снаряжении

Отмечается, что российские средства ПВО перехватили ракеты и большую часть реактивных снарядов, которыми наносились удары.



В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что Киев своими ударами по Белгороду пытается отвлечь внимание от своих неудач на фронте и спровоцировать российскую сторону на аналогичные ответы.

Ранее в МЧС региона сообщили, что в Белгороде огнеборцы ликвидировали все пожары после обстрела объектов гражданской инфраструктуры. По информации МЧС, в службу спасения поступала информация о 10 возгораниях, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

