Минобороны: в небе над Крымом уничтожен украинский беспилотник

Силы противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник в небе над Крымским полуостровом, сообщило Министерство обороны РФ в Telegram.

Над Белгородской областью уничтожили десять снарядов РСЗО «Вампир»

По информации ведомства, попытка террористической атаки со стороны Украины предотвращена в 21:30 мск. Киев использовал беспилотник самолетного типа.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Крымским полуостровом», - говорится в сообщении.

Ранее ВСУ пытались атаковать Белгород из реактивных систем залпового огня «Вампир», «Ольха» и «Град», пишет «Свободная пресса».

Российские средства ПВО в 18:50 18 марта сбили украинский беспилотник над территорией Воронежской области, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
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