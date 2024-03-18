Минобороны: в небе над Крымом уничтожен украинский беспилотник
Силы противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник в небе над Крымским полуостровом, сообщило Министерство обороны РФ в Telegram.
По информации ведомства, попытка террористической атаки со стороны Украины предотвращена в 21:30 мск. Киев использовал беспилотник самолетного типа.
«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Крымским полуостровом», - говорится в сообщении.
Ранее ВСУ пытались атаковать Белгород из реактивных систем залпового огня «Вампир», «Ольха» и «Град», пишет «Свободная пресса».
Российские средства ПВО в 18:50 18 марта сбили украинский беспилотник над территорией Воронежской области, передает «Радиоточка НСН».
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