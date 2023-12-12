Минобороны: в Нагорном Карабахе погиб российский миротворец
12 декабря 202319:33
В Нагорном Карабахе при съезде с горной дороги БТР-82 погиб российский миротворец, сообщило Министерство обороны РФ.
Инцидент произошел 11 декабря. Один военный погиб, двое получили средние и тяжелые травмы, уточнило ведомство.
При участии Азербайджанской стороны пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь. Военных доставили в больницу для лечения.
Ранее Госдепартамент США сообщил о намерении Вашингтона добиваться вывода российских миротворцев из Нагорного Карабаха, отмечает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru