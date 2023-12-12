Минобороны: в Нагорном Карабахе погиб российский миротворец

Рекордный урожай картофеля ожидается в РФ по итогам года Путин включил в Госсовет глав новых регионов Финляндия откроет два КПП на границе с РФ с 14 декабря Город будущего покажут на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ «Обычные понты»: Лоза раскритиковал новогодний райдер певицы Веры Брежневой