Минобороны: В Крыму сбили украинскую ракету С-200
Средства противовоздушной обороны сбили украинскую ракету С-200, которой противник попытался ударить по Крыму. Об этом сообщили в Минобороны.
«Ночью 19 августа киевским режимом была предпринята попытка террористической атаки переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200 по территории Крыма», — указали в военном ведомстве.
Средства ПВО своевременно обнаружили снаряд и сбили его в воздухе. Разрушений на земле нет, никто не пострадал.
Накануне над Белгородским районом был сбит беспилотник самолетного типа, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru