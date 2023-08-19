Минобороны: В Крыму сбили украинскую ракету С-200

Средства противовоздушной обороны сбили украинскую ракету С-200, которой противник попытался ударить по Крыму. Об этом сообщили в Минобороны.

Россия уничтожила беспилотник над Крымом

«Ночью 19 августа киевским режимом была предпринята попытка террористической атаки переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200 по территории Крыма», — указали в военном ведомстве.

Средства ПВО своевременно обнаружили снаряд и сбили его в воздухе. Разрушений на земле нет, никто не пострадал.

Накануне над Белгородским районом был сбит беспилотник самолетного типа, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Мальгавко
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