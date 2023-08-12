Системы ПВО сработали в нескольких районах Крыма

Системы противовздушной обороны сработали в Крыму в ночь на субботу. Об этом сообщил советник главы региона Олег Крючков.

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«Над разными районами Крыма сработали системы ПВО», — написал чиновник в своем Telegram-канале.

Крючков призвал сохранять спокойствие и доверять только проверенной информации.

Ранее Минобороны заявило о пресечении попыток Киева осуществить атаки беспилотниками вблизи Севастополя, в Калужской и Московской областях, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Мальгавко
ТЕГИ:ПВОКрым

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