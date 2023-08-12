Системы ПВО сработали в нескольких районах Крыма
12 августа 202304:23
Системы противовздушной обороны сработали в Крыму в ночь на субботу. Об этом сообщил советник главы региона Олег Крючков.
«Над разными районами Крыма сработали системы ПВО», — написал чиновник в своем Telegram-канале.
Крючков призвал сохранять спокойствие и доверять только проверенной информации.
Ранее Минобороны заявило о пресечении попыток Киева осуществить атаки беспилотниками вблизи Севастополя, в Калужской и Московской областях, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru