Минобороны: В Белгородской области сбили два украинских БПЛА
21 августа 202411:54
Два украинских беспилотника самолетного типа сбили над территорией Белгородской области, передает Минобороны.
«Около 09.40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА... по объектам на территории Российской Федерации», — сообщило ведомство.
Дроны были уничтожены над Белгородской областью дежурными средствами ПВО.
Ночью 21 августа над регионом сбили шесть беспилотников ВСУ, напоминает «Свободная пресса».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru