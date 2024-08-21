Минобороны: В Белгородской области сбили два украинских БПЛА

Два украинских беспилотника самолетного типа сбили над территорией Белгородской области, передает Минобороны.

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«Около 09.40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА... по объектам на территории Российской Федерации», — сообщило ведомство.

Дроны были уничтожены над Белгородской областью дежурными средствами ПВО.

Ночью 21 августа над регионом сбили шесть беспилотников ВСУ, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПВОБеспилотникиБелгородская областьМинобороны

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