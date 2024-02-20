Минобороны: Украинские БПЛА уничтожили над Калужской и Брянской областями

Украинские беспилотники самолетного типа уничтожили над Брянской и Калужской областями. Об этом сообщает Минобороны.

В Брянской области сбили еще два украинских дрона

По данным ведомства, 20 февраля около 08:00 мск была пресечена попытка Киева атаковать российскую территорию.

«Дежурными средствами ПВО один украинский беспилотный летательный аппарат перехвачен над территорией Брянской области и один уничтожен над территорией Калужской», — подчеркнули в министерстве.

Ранее Минобороны отчиталось об уничтожении трех дронов ВСУ над Брянской областью, напоминает RT.

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