Минобороны: Украинские БПЛА уничтожили над Калужской и Брянской областями
20 февраля 202409:00
Украинские беспилотники самолетного типа уничтожили над Брянской и Калужской областями. Об этом сообщает Минобороны.
По данным ведомства, 20 февраля около 08:00 мск была пресечена попытка Киева атаковать российскую территорию.
«Дежурными средствами ПВО один украинский беспилотный летательный аппарат перехвачен над территорией Брянской области и один уничтожен над территорией Калужской», — подчеркнули в министерстве.
Ранее Минобороны отчиталось об уничтожении трех дронов ВСУ над Брянской областью, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru