В Брянской области сбили еще два украинских дрона

Средства противовоздушной обороны уничтожили еще два украинских беспилотника над Брянской областью. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.

Богомаз: Над Брянской областью уничтожен украинский беспилотник

«Пресечена очередная попытка украинских террористов совершить атаку с помощью БПЛА. Два ... аппарата самолетного типа уничтожены над Погарским районом и Стародубским муниципальным округом», — написал губернатор в Telegram.

Никто не пострадал, разрушений не зафиксировано. На месте ЧП находятся оперативные службы, отмечает телеканал «360».

Ранее украинский дрон был уничтожен над Погарским районом Брянской области, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: t.me/gubernator_46
ТЕГИ:ПВОБеспилотникиБрянская Область

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