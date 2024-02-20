В Брянской области сбили еще два украинских дрона
Средства противовоздушной обороны уничтожили еще два украинских беспилотника над Брянской областью. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.
«Пресечена очередная попытка украинских террористов совершить атаку с помощью БПЛА. Два ... аппарата самолетного типа уничтожены над Погарским районом и Стародубским муниципальным округом», — написал губернатор в Telegram.
Никто не пострадал, разрушений не зафиксировано. На месте ЧП находятся оперативные службы, отмечает телеканал «360».
Ранее украинский дрон был уничтожен над Погарским районом Брянской области, напоминает Ura.ru.
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