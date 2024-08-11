Минобороны: Украина ночью атаковала Курскую область ракетами «Точка-У»

Минувшей ночью над Курской областью уничтожены четыре тактические ракеты «Точка-У» и 14 беспилотников Вооруженных сил Украины, которые атаковали регион, сообщает Министерство обороны России.

СМИ: Зеленский не спасет Украину от поражения атакой на Курскую область

Одна сбитая ракета ВСУ упала на жилой дом в Курске, из-за чего возник пожар. При падении обломков пострадали 13 человек, двое находятся в тяжёлом состоянии. Отмечается, что погибших нет.

В Курске жителей поврежденного украинской ракетой дома перевезут в ПВР, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: mil.ru
ТЕГИ:БеспилотникиКурскУкраинаВСУАтакаРакета

Горячие новости

Все новости

партнеры