Минобороны Турции: Сирия нанесла удары по Алеппо

Министерство обороны Турции сообщило, что Сирия нанесла ракетный удар по северной части провинции Алеппо, которую контролирует Анкара, передает агентство Anadolu.

В Минобороне опровергли факт крушения вертолета в Сирии

Ракеты были запущены с аэродрома Квайрес по городам Джараблус и Эль-Баб. В результате удара есть пострадавшие, отмечает военное ведомство. При этом Анкара уведомила Москву о необходимости не допустить подобных атак со стороны Сирии.

В начале марта артиллерия турецких войск и их союзников нанесла удар по базе российских войск в Сирии. Войска ударили ракетами и артиллерией по расположению Вооруженных сил России после обстрела нескольких деревень в районе Аль-Шахба.

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ФОТО: РИА Новости//Михаил Воскресенский
ТЕГИ:СирияТурция
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