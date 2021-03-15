Минобороны Турции: Сирия нанесла удары по Алеппо

Ракеты были запущены с аэродрома Квайрес по городам Джараблус и Эль-Баб. В результате удара есть пострадавшие, отмечает военное ведомство. При этом Анкара уведомила Москву о необходимости не допустить подобных атак со стороны Сирии.

В начале марта артиллерия турецких войск и их союзников нанесла удар по базе российских войск в Сирии. Войска ударили ракетами и артиллерией по расположению Вооруженных сил России после обстрела нескольких деревень в районе Аль-Шахба.

