Минобороны Турции: Сирия нанесла удары по Алеппо
Министерство обороны Турции сообщило, что Сирия нанесла ракетный удар по северной части провинции Алеппо, которую контролирует Анкара, передает агентство Anadolu.
Ракеты были запущены с аэродрома Квайрес по городам Джараблус и Эль-Баб. В результате удара есть пострадавшие, отмечает военное ведомство. При этом Анкара уведомила Москву о необходимости не допустить подобных атак со стороны Сирии.
В начале марта артиллерия турецких войск и их союзников нанесла удар по базе российских войск в Сирии. Войска ударили ракетами и артиллерией по расположению Вооруженных сил России после обстрела нескольких деревень в районе Аль-Шахба.
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