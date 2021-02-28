В Минобороне опровергли факт крушения вертолета в Сирии

Российский вертолет Ми-35 совершил вынужденную посадку в Сирии. Экипаж боевой машины не пострадал. Об этом сообщает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти» со ссылкой на Минобороны РФ.

Уточняется, что пилоты были эвакуированы.

Ранее агентство Reuters распространило информацию о крушении российского вертолета на северо-востоке Сирии и гибели одного из членов экипажа.

Местные СМИ уточнили локацию инцидента: между деревнями Рахания и Касимия, в двух километрах от нашей военной базы, сообщает Telegram-канал Mash.

