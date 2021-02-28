В Минобороне опровергли факт крушения вертолета в Сирии
Российский вертолет Ми-35 совершил вынужденную посадку в Сирии. Экипаж боевой машины не пострадал. Об этом сообщает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти» со ссылкой на Минобороны РФ.
Уточняется, что пилоты были эвакуированы.
Ранее агентство Reuters распространило информацию о крушении российского вертолета на северо-востоке Сирии и гибели одного из членов экипажа.
Местные СМИ уточнили локацию инцидента: между деревнями Рахания и Касимия, в двух километрах от нашей военной базы, сообщает Telegram-канал Mash.
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