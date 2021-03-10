СМИ сообщили об ударе турецкой артиллерии по базе РФ в Сирии

Артиллерия турецких войск и их союзников нанесла удар по базе российских войск в Сирии. Об этом 5 марта сообщило агентство ANHA, однако новость попала в русскоязычные СМИ несколькими днями позже.

Отмечается, что войска Турции и союзников-боевиков ударили ракетами и артиллерией по расположению Вооруженных сил России после обстрела нескольких деревень в районе Аль-Шахба. О причиненном ущербе и жертвах не сообщалось.

По данным портала Avia.pro, удар был нанесен по ошибке, и целью турецких войск были курдские вооруженные формирования.

Кроме того, ранее в среду сообщалось, что ВС РФ якобы ударили по поддерживаемым Турцией боевикам ракетой комплекса «Искандер» с территории базы Хмеймим. Данные официально не подтверждены.

