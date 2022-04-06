Минобороны Турции обнаружило еще одну мину в Черном море
Министерство обороны Турции сообщило об обнаружении еще одной мины в водах Черного моря. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.
Вероятнее всего, снаряд попал в воду из-за плохого укрепления. О том, что воды вокруг Одессы заминированы с помощью сотен снарядов, ранее сообщали представители украинских войск.
Ранее, 28 и 22 марта, Министерство национальной обороны Турции уже нейтрализовало снаряд недалеко от границы с Болгарией.
Мины в Черном море находятся на поверхности и видны, но до их устранения маленьким судам все равно пока не следует выходить. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил бывший начальник штаба Черноморского флота ВМФ России, вице-адмирал Петр Святашов.
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