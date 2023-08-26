Собянин: В Истринском районе уничтожен беспилотник

Силы противовоздушной обороны уничтожили беспилотный летательный аппарат в Истринском районе Московской области. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

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«Сегодня ночью силами ПВО на подлете к Москве ... уничтожен беспилотник», — написал градоначальник в своем Telegram-канале.

По предварительным данным, никто не пострадал, разрушений не зафиксировано. На месте ЧП работают экстренные службы.

Ранее средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над территорией Белгородской области, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: elan_driver/VK
ТЕГИ:БеспилотникиПВОСергей СобянинМоскваМосковская Область

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