Собянин: В Истринском районе уничтожен беспилотник
26 августа 202303:33
Силы противовоздушной обороны уничтожили беспилотный летательный аппарат в Истринском районе Московской области. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Сегодня ночью силами ПВО на подлете к Москве ... уничтожен беспилотник», — написал градоначальник в своем Telegram-канале.
По предварительным данным, никто не пострадал, разрушений не зафиксировано. На месте ЧП работают экстренные службы.
Ранее средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над территорией Белгородской области, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru