Минобороны сообщило об уничтожении беспилотника над Крымом

Украинский беспилотник самолетного типа сбили над территорией Крыма. Об этом сообщает Минобороны.

Собянин: силы ПВО уничтожили беспилотник в Тверской области

«Утром 5 сентября пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА ... по объектам на территории Российской Федерации», — заявили в военном ведомстве.

Дрон был уничтожен дежурными средствами противовоздушной обороны, указывает телеканал «360».

В ночь на вторник силы ПВО уничтожили в Калужской области и в Истринском районе Подмосковья беспилотники, пытавшиеся атаковать Москву, напоминает «Свободная пресса».

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