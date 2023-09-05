Минобороны сообщило об уничтожении беспилотника над Крымом
5 сентября 202310:00
Украинский беспилотник самолетного типа сбили над территорией Крыма. Об этом сообщает Минобороны.
«Утром 5 сентября пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА ... по объектам на территории Российской Федерации», — заявили в военном ведомстве.
Дрон был уничтожен дежурными средствами противовоздушной обороны, указывает телеканал «360».
В ночь на вторник силы ПВО уничтожили в Калужской области и в Истринском районе Подмосковья беспилотники, пытавшиеся атаковать Москву, напоминает «Свободная пресса».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru