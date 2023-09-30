Германия дала Украине добро на атаку городов России ракетами Taurus
Председатель комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман назвала решение о поставках крылатых ракет Taurus Киеву положительным и подчеркнула, что их использование для ударов по городам России будет обоснованным.
По ее словам, Крым также относится к территориям, украинские удары по которым будут легитимны.
Штрак-Циммерман отметила, что без поддержки западных союзников Украины Россия бы уже уничтожила эту страну.
Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что на Украине стартовало производство снарядов калибра 155 мм, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru