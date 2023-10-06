Минобороны: силы ПВО уничтожили беспилотник в 10 км от Крыма

Средствами противовоздушной обороны в 10 километрах от побережья Крыма уничтожен украинский беспилотник, сообщило в своем Telegram-канале Министерство обороны России.

Развожаев: в Севастополе отражают атаки безэкипажных морских катеров

Попытка атаки произошла около 22:30. Силами ПВО малого ракетного катера Черноморского флота беспилотник уничтожен в 10 километрах от юго-западного побережья Крыма, уточнили в ведомстве.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев вечером 6 октября сообщил об отражении атаки воздушных целей со стороны моря. В пятницу в городе дважды объявляли воздушную тревогу, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:БеспилотникиПВОСевастопольМинобороны РФ

Горячие новости

Все новости

партнеры