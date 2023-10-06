Минобороны: силы ПВО уничтожили беспилотник в 10 км от Крыма
Средствами противовоздушной обороны в 10 километрах от побережья Крыма уничтожен украинский беспилотник, сообщило в своем Telegram-канале Министерство обороны России.
Попытка атаки произошла около 22:30. Силами ПВО малого ракетного катера Черноморского флота беспилотник уничтожен в 10 километрах от юго-западного побережья Крыма, уточнили в ведомстве.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев вечером 6 октября сообщил об отражении атаки воздушных целей со стороны моря. В пятницу в городе дважды объявляли воздушную тревогу, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru