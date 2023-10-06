Развожаев: в Севастополе отражают атаки безэкипажных морских катеров

В Севастополе отражают атаки двух безэкипажных морских катеров, сообщил в Telegram глава города Михаил Развожаев.

Минобороны: Пять безэкипажных катеров ВСУ уничтожены в Черном море

По его словам, раздаются громкие звуки в районе Северного мола. Это связано с работой расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения Черноморского флота.

Ранее ракетный корабль «Аскольд» Черноморского флота уничтожил катер ВСУ в Черном море, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:Черноморский Флот РФРоссийская АрмияСевастополь

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