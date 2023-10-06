Развожаев: в Севастополе отражают атаки безэкипажных морских катеров
6 октября 202304:37
В Севастополе отражают атаки двух безэкипажных морских катеров, сообщил в Telegram глава города Михаил Развожаев.
По его словам, раздаются громкие звуки в районе Северного мола. Это связано с работой расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения Черноморского флота.
Ранее ракетный корабль «Аскольд» Черноморского флота уничтожил катер ВСУ в Черном море, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru