Минобороны России: ВСУ обстреляли российских журналистов
Украинская сторона нанесла артиллерийский удар по группе журналистов МИЦ «Известия» и информационного агентства РИА «Новости» в Запорожской области, сообщили в Минобороны России.
В оборонном ведомстве уточнили, что журналисты готовили материалы об артиллерийских обстрелах ВСУ кассетными боеприпасами населенных пунктов Запорожской области 22 июля.
Из-за украинского обстрела кассетными боеприпасами ранения получили четыре российских журналиста, которых оперативно эвакуировали в полевые госпиталя Минобороны России, в которых им оказывают медицинскую помощь.
При эвакуации от ранений скончался военкор агентства РИА Новости Ростислав Журавлев. Другие журналисты находятся в состоянии средней тяжести, их жизни ничего не угрожает.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru