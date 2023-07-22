Минобороны России: ВСУ обстреляли российских журналистов

В оборонном ведомстве уточнили, что журналисты готовили материалы об артиллерийских обстрелах ВСУ кассетными боеприпасами населенных пунктов Запорожской области 22 июля.

Из-за украинского обстрела кассетными боеприпасами ранения получили четыре российских журналиста, которых оперативно эвакуировали в полевые госпиталя Минобороны России, в которых им оказывают медицинскую помощь.



При эвакуации от ранений скончался военкор агентства РИА Новости Ростислав Журавлев. Другие журналисты находятся в состоянии средней тяжести, их жизни ничего не угрожает.

