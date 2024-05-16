Минобороны России: ПВО сбили украинских дрон над Белгородской областью

Дежурные средства ПВО сбили украинский дрон над территорией Белгородской области, сообщили в Минобороны России.

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В российском оборонном ведомстве уточнили, что инцидент произошел около 15:00.

Ранее водитель и два пассажира пострадали в Белгородской области в результате атаки дрона, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Александр Полегенько
ТЕГИ:Минобороны РФОбстрелУкраинаВСУБеспилотникиПВО

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