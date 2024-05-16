Минобороны России: ПВО сбили украинских дрон над Белгородской областью
16 мая 202416:04
Дежурные средства ПВО сбили украинский дрон над территорией Белгородской области, сообщили в Минобороны России.
В российском оборонном ведомстве уточнили, что инцидент произошел около 15:00.
Ранее водитель и два пассажира пострадали в Белгородской области в результате атаки дрона, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru