Российские системы ПВО уничтожили истребитель ВСУ
Системы ПВО Вооруженных сил России уничтожили украинский истребитель МиГ-29. Об этом сообщило Минобороны России.
Также, по данным ведомства, за прошедшие сутки было сбито четыре противорадиолокационные ракеты HARM производства США и 40 беспилотников.
Также российская армия отразила атаку 12 американских оперативно-тактических ракет ATACMS и «Точка-У». Кроме того, были уничтожены 45 снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS, «Ураган» и «Ольха».
Ранее российские военные взяли под контроль населенные пункты Глубокое и Лукьянцы Харьковской области.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru