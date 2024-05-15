Российские системы ПВО уничтожили истребитель ВСУ

Также, по данным ведомства, за прошедшие сутки было сбито четыре противорадиолокационные ракеты HARM производства США и 40 беспилотников.

Также российская армия отразила атаку 12 американских оперативно-тактических ракет ATACMS и «Точка-У». Кроме того, были уничтожены 45 снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS, «Ураган» и «Ольха».

Ранее российские военные взяли под контроль населенные пункты Глубокое и Лукьянцы Харьковской области.

