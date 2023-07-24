Минобороны России: пресечена попытка террористической атаки 17 БПЛА на Крым

Уточняется, что средствами РЭБ были подавлены 14 дронов ВСУ, 11 из которых рухнули в Черное море, а еще три - на территории полуострова. Российские средства ПВО также уничтожили три украинских беспилотника.

В ведомстве отметили, что в результате происшествия никто не пострадал.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что беспилотники нанесли удары по двум нежилым зданиям в столице, серьезных разрушений нет. По данным RT, один из дронов рухнул на улице Лихачева в Южном административном округе столицы, второй аппарат упал на Комсомольском проспекте.

