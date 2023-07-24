Захарова назвала атаку беспилотников на Москву актом международного терроризма
Атака беспилотников на Москву является актом международного терроризма. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова беседе с телеканалом RTVI.
Утром 24 июля Украина попыталась ударить двумя дронами по объектам в Москве. Аппараты были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и потерпели крушение. По данным Минобороны, в результате никто не пострадал, пишет Ura.ru.
«Акт международного терроризма», — указала дипломат, комментируя ситуацию.
Как сообщал мэр Москвы Сергей Собянин, беспилотники нанесли удары по двум нежилым зданиям, серьезных разрушений нет. По данным телеканала «360», один из дронов рухнул на улице Лихачева в Южном административном округе столицы, второй аппарат упал на Комсомольском проспекте.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru