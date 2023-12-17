Минобороны РФ: в трех областях сбили и перехватили 33 беспилотника ВСУ

Минувшей ночью российская система противоракетной обороны уничтожила и перехватила 33 беспилотника Украины, сообщает Минобороны.

Над Крымом сбили еще шесть украинских беспилотников

Это произошло над Липецкой, Ростовской и Волгоградской областями.

Министерство расценило попытку ударов как террористическую атаку.

Ранее под обстрел ВСУ попало село Олешня Курской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
ТЕГИ:ПВОУкраинаБеспилотники

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