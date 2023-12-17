Минобороны РФ: в трех областях сбили и перехватили 33 беспилотника ВСУ
17 декабря 202307:39
Минувшей ночью российская система противоракетной обороны уничтожила и перехватила 33 беспилотника Украины, сообщает Минобороны.
Это произошло над Липецкой, Ростовской и Волгоградской областями.
Министерство расценило попытку ударов как террористическую атаку.
Ранее под обстрел ВСУ попало село Олешня Курской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru