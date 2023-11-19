Минобороны: силы ПВО за сутки уничтожили 31 украинский беспилотник

За минувшие сутки российские силы противовоздушной обороны сбили 31 беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в воскресенье, 19 ноября, сообщило Министерство обороны РФ.

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Беспилотники уничтожены в районах населенных пунктов Донецкой и Луганской республик, Херсонской и Запорожской областей.

Также перехвачены два реактивных снаряда систем залпового огня «Ольха» и HIMARS.

В ночь на воскресенье украинский беспилотник пытался атаковать Москву. Силы ПВО уничтожили дрон в Богородском городском округе Подмосковья, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
ТЕГИ:УкраинаБеспилотникиПВОМинобороны РФ

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