Минобороны: силы ПВО за сутки уничтожили 31 украинский беспилотник

Беспилотники уничтожены в районах населенных пунктов Донецкой и Луганской республик, Херсонской и Запорожской областей.

Также перехвачены два реактивных снаряда систем залпового огня «Ольха» и HIMARS.

В ночь на воскресенье украинский беспилотник пытался атаковать Москву. Силы ПВО уничтожили дрон в Богородском городском округе Подмосковья, передает «Радиоточка НСН».

