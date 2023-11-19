Минобороны: силы ПВО за сутки уничтожили 31 украинский беспилотник
19 ноября 202314:28
За минувшие сутки российские силы противовоздушной обороны сбили 31 беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в воскресенье, 19 ноября, сообщило Министерство обороны РФ.
Беспилотники уничтожены в районах населенных пунктов Донецкой и Луганской республик, Херсонской и Запорожской областей.
Также перехвачены два реактивных снаряда систем залпового огня «Ольха» и HIMARS.
В ночь на воскресенье украинский беспилотник пытался атаковать Москву. Силы ПВО уничтожили дрон в Богородском городском округе Подмосковья, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru