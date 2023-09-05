Минобороны РФ заявило о потерях ВСУ до 225 бойцов на донецком направлении
Потери Вооруженных сил Украины в живой силе на Донецком направлении за сутки составили до 225 военнослужащих убитыми и ранеными. Такие данные за последние 24 час обнародовало министерство обороны России.
Потери ВСУ в технике на данном направлении составили: Две боевые бронированные машины, девять автомобилей, американская артиллерийская система М777, машина реактивной системы залпового огня «Град».
По данным Минобороны, группировка ВС РФ «Центр» на краснолиманском направлении за 24 часа сумела отразить три атаки штурмовых групп ВСУ. На этом направлении ВСУ потеряли убитыми не менее 70 бойцов. На херсонском направлении потери ВСУ составили до 40 военнослужащих.
Глава запорожского движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов заявил в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что ВСУ в этом месяце будут стремиться выйти на Токмак в попытке перерезать сухопутный коридор в Крым.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru