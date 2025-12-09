Минобороны РФ подтвердило крушение военно-транспортного самолета Ан-22

В ведомстве уточнили, что самолёт потерпел крушение во время облёта после проведённого ремонта. Отмечается, что воздушное судно упало в безлюдном районе.

«Поисково-спасательная команда вылетела к месту падения для установления судьбы экипажа. Для установления всех обстоятельств крушения... вылетает комиссия ВКС РФ», — говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны РФ рассказали, что в Карелии во время планового учебно-тренировочного полёта потерпел крушение истребитель Су-30, экипаж погиб, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

