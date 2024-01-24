Силы ПВО сбили беспилотник в Белгородской области

Система противовоздушной обороны сбила беспилотный летательный аппарат в Белгородской области. Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, произошло это над селом Ближнее в Белгородском районе.

По оперативным данным, из людей никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано. На месте работают оперативные службы. Как уточнил глава региона, дрон был самолётного типа.

Накануне вечером белгородский губернатор сообщил о перехвате средствами ПВО воздушной цели в окрестностях села Тимоново в Валуйском городском округе. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в том случае также никто не пострадал.

