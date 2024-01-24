Силы ПВО сбили беспилотник в Белгородской области
Система противовоздушной обороны сбила беспилотный летательный аппарат в Белгородской области. Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, произошло это над селом Ближнее в Белгородском районе.
По оперативным данным, из людей никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано. На месте работают оперативные службы. Как уточнил глава региона, дрон был самолётного типа.
Накануне вечером белгородский губернатор сообщил о перехвате средствами ПВО воздушной цели в окрестностях села Тимоново в Валуйском городском округе. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в том случае также никто не пострадал.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Новым главой МИД Молдавии станет вице-спикер парламента Попшой
- В Чехии 16 человек пострадали при столкновении пассажирского поезда и фуры
- Crew Dragon с российским космонавтом Гребенкиным планируют запустить 18 февраля
- В РЖД объяснили ошибочную высадку пассажиров в Прикамье
- Силы ПВО сбили беспилотник в Белгородской области
- Медведев вышел в полуфинал Australian Open
- В Петербурге изъяли партию кокаина на 13 миллиардов рублей
- Премия кинокритиков «Белый слон» объявила победителей за 2023 год
- Путин дал старт Году семьи
- Санкт-петербургские полицейские выявили несколько десятков нелегальных мигрантов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru