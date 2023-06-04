Минобороны сообщило об ударе по украинской ДРГ в районе Новой Таволжанки
4 июня 202318:59
Украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) 4 июня пыталась проникнуть на территорию Белгородской области в районе села Новая Таволжанка, заявили в Минобороны РФ. Сообщение опубликовано в Telegram-канале ведомства.
В Минобороны уточнили, что противник пытался переправиться через реку. По нему нанесли артиллерийский удар.
«Противник рассеян и отошел», - подчеркнули в военном ведомстве.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ранее сообщил о бое с диверсантами в Новой Таволжанке, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru