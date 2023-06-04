Минобороны сообщило об ударе по украинской ДРГ в районе Новой Таволжанки

Украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) 4 июня пыталась проникнуть на территорию Белгородской области в районе села Новая Таволжанка, заявили в Минобороны РФ. Сообщение опубликовано в Telegram-канале ведомства.

Гладков: ВСУ ударили по территории рынка в центре Шебекино

В Минобороны уточнили, что противник пытался переправиться через реку. По нему нанесли артиллерийский удар.

«Противник рассеян и отошел», - подчеркнули в военном ведомстве.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ранее сообщил о бое с диверсантами в Новой Таволжанке, передает «Радиоточка НСН».



Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:ТеррористыБелгородМинобороны РФ

Горячие новости

Все новости

партнеры