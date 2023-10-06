Минобороны РФ: над Белгородской областью сбиты пять беспилотников
6 октября 202301:09
Российскими системами противовоздушной обороны уничтожены пять беспилотных летательных аппаратов Украины над Белгородской областью, сообщает Минобороны РФ.
Это произошло около 23:30 по московскому времени. Беспилотники были самолетного типа.
Информации о пострадавших и разрушений нет.
Ранее глава региона Вячеслав Гладков заявил, что были сбиты шесть беспилотников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru