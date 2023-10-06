Минобороны РФ: над Белгородской областью сбиты пять беспилотников

Российскими системами противовоздушной обороны уничтожены пять беспилотных летательных аппаратов Украины над Белгородской областью, сообщает Минобороны РФ.

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Это произошло около 23:30 по московскому времени. Беспилотники были самолетного типа.

Информации о пострадавших и разрушений нет.

Ранее глава региона Вячеслав Гладков заявил, что были сбиты шесть беспилотников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
ТЕГИ:УкраинаПВОБеспилотникиБелгородская область

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