Минобороны РФ: Над Белгородской областью сбили противокорабельную ракету «Нептун»
26 мая 202401:01
Российские средства противовоздушной обороны уничтожили противокорабельную ракету «Нептун» над Белгородской областью, сообщает Минобороны РФ.
Также военное ведомство сообщило об уничтожении 29 снарядов РСЗО Vampire.
Ранее средства ПВО уничтожили беспилотник над территорией Белгородской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru