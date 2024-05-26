Минобороны РФ: Над Белгородской областью сбили противокорабельную ракету «Нептун»

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили противокорабельную ракету «Нептун» над Белгородской областью, сообщает Минобороны РФ.

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Также военное ведомство сообщило об уничтожении 29 снарядов РСЗО Vampire.

Ранее средства ПВО уничтожили беспилотник над территорией Белгородской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
ТЕГИ:РакетыУкраинаВСУ

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